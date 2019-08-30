تركيا تعتقل «عضوا بارزا» يشتبه بتأييده لحركة جولن في ماليزيا







أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن المخابرات التركية ألقت القبض في ماليزيا على رجل يشتبه في أنه مؤيد للداعية الإسلامي فتح الله جولن ونقلته إلى تركيا اليوم الجمعة.

وقال التقرير إن تركيا أصدرت أمر اعتقال بحق المشتبه به، المعروف باسم عارف كوميس، لكونه "عضوا في منظمة إرهابية مسلحة".

وذكر التقرير أنه كان "عضوًا بارزًا" في عمليات (المنظمة الجولينية الإرهابية) في ماليزيا، وهو الاسم الذي تطلقه الحكومة على حركة جولن. ولم يتضح على الفور توقيت القبض على المشتبه به في ماليزيا وكيفيته.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن كوميس الذي أشار إلى أنه مدرس، تم احتجازه في ماليزيا مع زوجته وأطفاله الأربعة. وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر "يجب إطلاق سراحهم والسماح لهم بطلب وضع الحماية للاجئين".

وتزعم أنقرة أن جولن المقيم بالولايات المتحدة دبر محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها فصيل في الجيش عام 2016. وتعتبر حركته منظمة إرهابية. وينفي جولن، الذي كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذه المزاعم.

وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على الانقلاب الفاشل، تواصل أنقرة إصدار مذكرات اعتقال بحق أشخاص يشتبه في أنهم أنصار لجولن في الخارج، بينما تحتجز الآلاف داخل البلاد، ومن بينهم أفراد بالجيش.

ومنذ ذلك الحين تم اعتقال مواطنين أتراك وإعادتهم إلى البلاد من أوكرانيا وكوسوفو وأذربيجان والجابون وباكستان وأفغانستان.