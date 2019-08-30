 مالي تستدعي أليو ديانج لمواجهة المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - بوابة الشروق
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مالي تستدعي أليو ديانج لمواجهة المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

محمود باهي
نشر فى : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 3:52 م | آخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 3:52 م

قرر الجهاز الفني للمنتخب المالي الأوليمبي استدعاء أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلقى أليو ديانج استدعاء للمشاركة في مباراة المنتخب المالي الأولمبي ضد نظيره المغربي المُقرر لها يوم 5 سبتمبر القادم، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر في شهر نوفمبر المقبل بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2022.

يُذكر أن أليو ديانج كان قد انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من مولودية الجزائر، حيث شارك اللاعب في مباراة الأحمر الأخيرة أمام اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا.


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