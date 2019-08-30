لبنان تعرب عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن التجديد لليونيفيل

أعرب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، عن ارتياحه للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي القاضي التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، واعتبر أنه يعكس التزاماً دولياً بالحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وقال الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية" إن القرار جاء وفق رغبة لبنان من دون أي تعديل لا في المهام ولا في العدد أو الموازنة".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "قرار مجلس الأمن يؤكد مرة أخرى على التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يعمل لبنان في سبيله، خلافاً لما تقوم به اسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو التي دانها القرار".

وأكد الرئيس عون أن "الجهد الذي بذله لبنان على مختلف المستويات ولاسيما على مستوى الدبلوماسية اللبنانية، والتجاوب من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها فرنسا، يؤشران إلى مدى اهتمام هذه الدول بالحفاظ على سلامة لبنان، وضمان تنفيذ بنود القرار الدولي رقم 1701، برغم الخروقات الاسرائيلية اليومية له".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد ليل أمس الخميس بالإجماع قرارا يقضي بالتجديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة، وقد جاء التمديد من دون المس بولاية اليونيفيل، ومع المحافظة على عدد عناصرها .

يأتي التجديد في وقت يشهد توترات بين حزب الله وإسرائيل على خلفية سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله مطلع الاسبوع الجاري .

واعتبر عون ذلك بمثابة إعلان حرب، فيما هدد أمين عام الحزب حسن نصرالله باسقاط أي طائرة إسرائيلية تدخل سماء لبنان.