أصيب 16 شخص، اليوم الجمعة، بحالات قيء وإسهال ونزلات معوية واشتباه في تسمم غذائي؛ وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بعزبة "أبوعجوة" التابعة لقرية "الملاك" بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

وحصلت "الشروق" على أسماء المصابين الذين استقبلتهم جميعًا مستشفى "أبو حماد" المركزي، برئاسة الدكتور محمد نور الدين، وهم: "حسن أشرف عز الدين، وأميرة أشرف عادل، ومحمد علي إبراهيم، ورحاب محمد إبراهيم، وتامر علي إبراهيم، وعمر حسن لطفي، وحبيبة حسن لطفي، ومحمد حسن لطفي، وشهد محمود لطفي، وجمال محمود لطفي، وجنات أشرف عادل، وعادل أشرف عادل، وملك إبراهيم أحمد حسن، وعادل إبراهيم أحمد حسن، ومحمد عبدالقادر فكري، وأسماء أحمد حسن علي".

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم التصريح بخروج جميع المصابين، وذلك فور تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث تم خروج 13 حالة فور دخولهم، قبل احتجاز 4 حالات لتعليق محاليل لهم، والتصريح بخروجهم أيضًا فور تعافيهم.