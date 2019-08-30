شريف مدكور عن مرضه: لما حسيت إن شعري بدأ يقع قصيته

قال الإعلامي شريف مدكور متحدثا عن طريقة مواجهته لمرحلة وقوع الشعر أثناء مرضه بالسرطان، «لما شعري إبتدى يقع رحت قصيته خالص، فمش حاسس إنه بيقع أوي»، لترد عليه مقدمة البرنامج منى الشاذلي: «أولًا كده أحلى من الشعر الطويل، والله ما بجاملك».

وأضاف في لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أن السبب في بقاء شعره هو استخدام الطبيب لتقنية تبريد فروة الشعر لمنع وصول الكيماوي إلى الرأس، موضحًا: «وفي حاجة جديدة لما بعمل جلسة الكيمو بحط خوزة عبارة عن تلج، عشان كده شعري موجود شوية».



كما توجه مدكور بالشكر للإعلامية منى الشاذلي لاستضافته بعد إصابته بمرض السرطان، قائلًا: «أشكرك على دعوتي، من أول الزملا والأصدقاء اللي اتكلموا عن المرض بطريقة مؤثرة».

وأضاف متحدثًا عن مرضه: «مش عايز اللي حواليا يحسوا إني مريض.. مبأفورش عشان مخضش الناس ومخضش نفسي». وأوضح أنه الآن يمر بمرحلة العلاج الكيماوي التي بدأت منذ اليوم الأول من شهر رمضان باستئصال 25 سم من الورم، مشيرًا إلى أنه انتهى من ثلاث جلسات بمعدل جلسة كل ثلاثة أسابيع.

وكان شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم في القولون أثناء تقديمه إحدى حلقات برنامجه «4 شارع شريف» المذاع عبر فضائية «الحياة».