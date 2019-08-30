أوشاكوف: لا يوجد اتفاق مع موسكو على موعد محدد لعقد قمة «رباعية نورماندي»حتى الآن

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن المشاركين في رباعية "نورماندي" لم ينسقوا بعد مع روسيا موعدا محددا لعقد القمة.

وقال أوشاكوف -في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة- إن موعد القمة لم يتم تحديده بعد، على الرغم من حقيقة أنه في وقت سابق ظهر في وسائل الإعلام تقارير تشير إلى احتمال عقدها في سبتمبر من العام الجاري.

وردا على سؤال حول موعد الاجتماع القادم لقادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، أوضح مساعد الرئيس الروسي أنه "لم يتفق أحد على مواعيد محددة مع روسيا، وهي عضو في هذه الصيغة. بطبيعة الحال، نوقشت إمكانية عقد هذه القمة، خلال محادثاتنا مع [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون في جنوب فرنسا، وكذلك خلال محادثات هاتفية مع ماكرون نفسه وميركل [المستشارة الألمانية]. ولكن من جانبنا، هناك استعداد دائم للعمل بهذه الصيغة".

وفي السياق ذاته، أشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن روسيا لا مانع لها من استضافة فرنسا لهذه القمة، وفقا للاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولكن هذا الاجتماع يجب أن يسبقه إعداد شامل مفصل.

يذكر أنه سبق وتقدم الرئيس الفرنسي باقتراح بشأن عقد اجتماع القمة لرباعية "نورماندي" على مستوى الرؤساء في سبتمبر المقبل.