ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسيل 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 10 متهمين قاموا بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 10 متهمين لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 150 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.