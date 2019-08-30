مورينو يستدعي سارابيا ونونيز ضمن قائمة المنتخب الإسباني

أعلن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة المنتخب، وهي الأولى منذ توليه المنصب خلفا للويس إنريكي، وذلك استعدادا للمباراتين المقررتين أمام رومانيا وجزر فاروه ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

واستدعى مورينو بابلو سارابيا، الذي قدم مستويات جيدة مع أشبيلية في الموسم الماضي ولم يشارك ضمن صفوف المنتخب حتى الآن، كما استدعى وجها جديدا آخر، هو أوناي نونيز مدافع أتلتيك بيلباو.

وكان لويس إنريكي قد رحل عن منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني في يونيو الماضي لأسباب خاصة.

وشهدت قائمة مورينو غياب اياجو اسباس وسانتي كازورلا، علما بأنهما كانا متواجدين ضمن القائمة السابقة للمنتخب.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الروماني في بوخارست في الخامس من سبتمبر المقبل قبل أن يستضيف منتخب جزر فاروه في الثامن من الشهر نفسه بمدينة خيخون.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 12 نقطة حصدها بالفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن بالمجموعة.