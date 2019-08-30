وفاة ابنة إنريكي بعد صراع طويل مع السرطان

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أعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، وفاة ابنته زانا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وودعت زانا عالمنا عن عمر 9 سنوات، حيث كانت تعاني من مرض الساركوما العظمية – سرطان العظام – وواصلت القتال ضد المرض لمدة 6 أشهر كاملة.

وفي شهر مارس الماضي بدأ إنريكي الغياب عن قيادة تدريبات منتخب إسبانيا، لأسباب شخصية لم يُعلن عنها.

غياب مدرب برشلونة الأسبق تواصل مع تحفظ الاتحاد الإسباني على الأسباب، قبل أن يُقرر المدرب التخلي تماما عن مهمته التدريبية من أجل ابنته.

رحل إنريكي عن تدريب إسبانيا في شهر يونيو الماضي للبقاء بجانب ابنته ومساندتها للقتال ضد المرض، التي واصلت القتال حتى توفت مساء الخميس.