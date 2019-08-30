وزيرة الثقافة تتفقد مركز طلعت حرب الثقافي

تفقدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الجمعة، مركز طلعت حرب الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية، حيث اطلعت على الأنشطة المتعددة التي يقدمها المركز لذوي القدرات الخاصة والتي تشمل ورش الفنون التشكيلية وكورال الأطفال والمكتبة العامة وأخرى للطفل، فضلا عن ركن الحاسب الآلي للأطفال وقاعات المعارض والندوات.

وأشادت وزيرة الثقافة بالخدمات التي يقدمها المركز لأهالي حي السيدة نفسية وحي السيدة زينب، خاصة كبار السن بالإضافة إلى 15 مدرسة لذوي القدرات الخاصة؛ مما يساهم في دمجهم بالمجتمع وذلك من خلال فعاليات تعمل على إظهار قدراتهم وتنمية مهاراتهم عن طريق مدربين متخصصين في الفنون.

وأكدت أن مركز طلعت حرب يجسد نموذجا من الإستراتيجية الهادفة إلى تقديم خدمة ثقافية تعمل على تنمية إدراك الشباب وبناء الشخصية المصرية وتطوير الوعي والارتقاء بالذوق العام.. ووجهت بالتوسع في الدورة الثانية من مهرجان "بكرة أحلى" الذي انطلقت دورته الأولى العام الماضي بمشاركات عربية، بجانب مهرجان الرسوم المتحركة.

وشددت عبد الدايم على تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمركز الذي يخدم الآلاف من سكان المناطق المجاورة، وذلك بتكثيف البرامج التفاعلية فنيا وثقافيا وفكريا.