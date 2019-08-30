فريق مستشفى «المبرة»يُجري 45 عملية كبرى بالعيون للقضاء على قوائم الانتظار في الشرقية

أجرى الفريق الطبي للعيون بمستشفى "المبرة" بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور رضا الديب، مدير المستشفى، اليوم الجمعة، 45 عملية كبيرة للعيون، وذلك في إطار القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الكبرى بالعيون.

جاء ذلك برعاية الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحي، ومشاركة الدكتور أحمد سعيد، والدكتور أحمد رجب، والدكتور محمد صبحي، والدكتور عمر يسري، والدكتور عبدالله حمد، أساتذة طب وجراحة العيون، والدكتور حسام تميم، مدير العمليات، والدكتورة هناء رشيد، مديرة الشئون العلاجية، والدكتور أشرف برعي.

وتنوعت العمليات ببين عمليات كبرى لإزالة المياه البيضاء منعيون المرضى، وأخرى لحالات مستعصية وكبيرة.