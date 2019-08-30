الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف إدلب

واصل الجيش السوري تقدمه في ريف ادلب اليوم وأعلن سيطرته على بلدتين وخمس قرى.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تابعت قواتنا العاملة على اتجاهي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي عملياتها النوعية ، وحتى صباح هذا اليوم الجمعة تم تطهير العديد من البلدات والقرى والمزارع والتلال من الارهاب، وتمت استعادة السيطرة على: الخوين الكبير ــ تل غبار ــ السكيات ــ تل سكيات ـ التمانعة ــ تل تركي ــ تل السيد علي ــ تل السيد جعفر ــ مزارع التمانعة الغربية والشرقية".

وأضاف المصدر "ما تزال قواتنا العاملة في تلك المنطقة تتابع أعمالها القتالية بتصميم كبير من أجل القضاء على الإرهاب التكفيري أينما وجد على الجغرافيا السورية".

وتسعى القوات الحكومية السورية للسيطرة على مناطق ريف ادلب الشرقي لتأمين طريق حلب حماة .

كانت القوات السورية قد بدأت

منذ 25نيسان/ابريل الماضي، بدعم من القوات الجوية الروسية ، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب ، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سورية.