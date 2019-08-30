إصابة 11 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية شرق قطاع غزة

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أصيب 11 فلسطينيا خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مئات المواطنين المتظاهرين سلميا على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت؛ ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي شرق قطاع غزة، فيما أصيب شاب بالرصاص المعدني، وثلاثة آخرون بالاختناق، ومصور صحفي بالرصاص المطاطي خلال تغطية المسيرة السلمية شرق مدينة غزة.

وكان المئات من المواطنين الفلسطينيين قد وصلوا إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الثانية والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "الوفاء للشهداء".

ووصل الشباب الفلسطيني إلى خمس نقاط على الحدود بدءا من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة مرورا بالبريج وسط القطاع ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي في المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة، فيما قال شهود عيان إن حريقا اندلع في الجهة الثانية ناجم عن بالون حارق انطلق من قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المشاركين في رفح وخان يونس.