السودان: السيول تدمر عدة قُرى بالكامل في ولاية النيل الأبيض

قال والي ولاية النيل الأبيض السودانية (إلى الجنوب من الخرطوم) المكلف حيدر علي الطريفي إن عددا من القرى دُمرت بالكامل في الولاية جراء السيول والفيضانات، وأنهار أكثر من ١٥ ألف منزل.

وأضاف الطريفي لدى لقائه اليوم الجمعة وفدا من وزارة الصحة الاتحادية برئاسة الدكتور سليمان عبد الجبار وكيل الوزارة المكلف، زار الولاية للإطلاع على الأضرار فيها، أن السيول أثرت على الأوضاع الصحية والبيئية في عدة مناطق، لافتا إلى أن الولاية قدمت دعما محدودا لتلك المناطق التي تحتاج إلى محطات مياه، لكن قطع الطرق تسبب في صعوبة إيصالها.

وطالب وفد وزارة الصحة بتقييم الوضع ميدانيا وتقديم الدعم اللازم لاحتواء الآثار الصحية.

من جانبه، قال الدكتور سليمان عبد الجبار إن الزيارة هدفها الوقوف ميدانيا على الأوضاع الصحية بالولاية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لإزالة الآثار السلبية، وتعزيز الصحة.

ولقى نحو 70 شخصا مصرعهم جراء السيول في 16 ولاية سودانية، من بينهم 12 شخصا في ولاية النيل الأبيض، الأكثر تضررا من السيول والفيضانات.