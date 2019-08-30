وزير الدفاع الألماني الأسبق ينتقد سياسة ميركل التقشفية في الدفاع

حمل وزير الدفاع الألماني الأسبق، كارل-تيؤدر تسو جوتنبرج، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسؤولية سياسة التقشف الصارمة في النفقات الدفاعية التي بدأت في عهده.

وقال جوتنبرج في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا اليوم الجمعة: "مساعي التقشف في ذلك الحين انطلقت من المستشارية، وساهم في تطبيقها بشدة بالغة وزير المالية في ذلك الحين فولفجانج شويبله".

وذكر جوتنبرج أنه يتعين على ميركل تحمل مسؤولية هذا الأمر، مضيفا في المقابل أنه شخصيا طالب بتحسين الاحترافية في الجيش الألماني وتجهيز الجنود المشاركين في مهام.

يُذكر أن التجنيد الإلزمي لُغي في عهد جوتنبرج، كما تم إتباع سياسة تقشفية صارمة في تمويل الجيش، ما أدى على المدى المتوسط إلى مشكلات متعددة يُجرى معالجتها حاليا.

ورغم ذلك كان جوتنبرج محبوبا للغاية داخل صفوف الجيش خلال فترة توليه وزارة الدفاع على مدار 16 شهرا منذ عام 2009 حتى عام 2011. واضطر جوتنبرج للاستقالة عن كافة مناصبه الساسية في آذار/مارس عام 2011 عقب الكشف عن فضيحة الانتحال في رسالته للدكتوراه.

وتأتي تصريحات جوتنبرج عقب مرور نحو عشرة أعوام على قيام ضابط في الجيش الألماني بإعطاء أوامر بقصف شاحنة وقود اخطفتها حركة طالبان بالقرب من مدينة قندز الأفغانية، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين في الرابع من أيلول/سبتمبر عام 2009.