شيخ الأزهر يوجه بتكفل سفر جثمان طالب إندونيسي ورعاية أسرته

أمر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكفل الأزهر بكافة تكاليف سفر جثمان الطالب الإندونيسي محمد زمروني الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، والذي توفي أمس الأول (الخميس) بمستشفى الحسين الجامعي.

كما وجه بتحمل تكاليف سفر أسرة المتوفى وعودتهم مرة أخرى لإتمام الدراسة بالأزهر - حيث إن زوجة الطالب المتوفى طالبة بكلية أصول الدين- وتقديم عناية خاصة بالزوجة والأولاد، وتوفير مبلغ مالي يعينهم على أعباء الحياة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الطالب الإندونيسي عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الطالب الإندونيسي "شهيد العلم"، محمد زمراني، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، إثر مرضه؛ حيث لبى نداء ربه وهو في طلب العلم، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء.



