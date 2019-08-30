محافظ أسيوط: نسعى للتوسع داخل المدارس لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول

أكد محافظ أسيوط جمال نورالدين، أنه يجري تنفيذ خطة للتوسع داخل المدارس القائمة للقضاء على الكثافة داخل الفصول.

وأشار إلى أنه تم استلام مبنى توسع جديد لمدرسة "ممتاز نصار الرسمية لغات" بمدينة البداري لتضم جميع المراحل التعليمية من الحضانة إلى الثانوي بطاقة 42 فصلا دراسيا؛ تماشيا مع جهود الدولة في مواجهة التسرب من التعليم وتوفير بيئة مناسبة لتعليم متميز تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت المحافظ -في بيان اليوم الجمعة- إلى أن الفترة الماضية شهدت استلام العديد من المدارس سواء إنشاء جديد أو إحلال وتوسعة في العديد من القرى والمدن والمراكز على مستوى المحافظة التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية كما أنها تعمل على حل مشكلة عناء الانتقالات والمواصلات لكافة الطلاب بمختلف أعمارهم.

بدوره، أوضح رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط مصطفى عبدالفتاح أنه تم الاستلام الابتدائي لجناح توسع جديد لمدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات بمدينة البداري؛ لتضم 6 فصول لمرحلة رياض الأطفال و18 فصلا للمرحلة الابتدائية و9 فصول للمرحلة الإعدادية و9 فصول للمرحله الثانوية بإجمالي 42 فصلا دراسيا بخلاف غرف الإدارة والمعامل والمصادر ودورات المياه؛ ما يؤدي إلى خفض الكثافات بالمدارس الثانوية بمدينة البداري وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة الأبنية التعليمية.

وأشار إلى أن الجناح الجديد من تصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وقد روعي في إنشائه استخدام الألوان الجذابة وتزويده بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المبنى كما تم استبدال الزجاج العادي بالبولي غير القابل للكسر.