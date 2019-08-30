نشأت الأميرة ديانا التي يصادف الـ31 من أغسطس الجاري ذكرى وفاتها، في عائلة نبيلة، وهى المولودة الرابعة، وتلقت تعليمها بين إنجلترا وسويسرا، وحصلت على لقب "ليدي" عام 1975 بمجرد أن ورث والدها لقب "إيرل" الذي يعد اسم ثانوي مع لقب الدوق، وهو بروتوكول في الملكية معتاد يحصل عليه الابن البكر من والده.

ظلت ديانا تحمل لقب ليدي وهو ما يعني "السيدة ديانا" إلى أن تزوجت من الأمير تشارلز نهاية يوليو 1981، وبمجرد أن تم الزفاف حصلت على ألقاب أخرى، يحمل كل منها معنى ومقام جعلها تنخرط بسرعة في الواجبات الملكية والزيارات مع زوجها تشارلز- وفقًا لموقع "cheatsheet".

والألقاب التي حصلت عليها ديانا: (أميرة ويلز، ودوقة كورنوول، ودوقة روثساي، وكونتيسة تشيستر، وبارونة رينفرو)، ومع الذكرى الـ22 لرحيل الأميرة ديانا في حادث سيارة أليم عام 1997 عن عمر ناهز 36 من عمرها.

وترصد "الشروق" معنى كل لقب حصلت عليه خلال فترة زواجها بالأمير تشارلز الذي انفصلت عنه قبل عام واحد من رحيلها.

من ضمن الألقاب التي حصلت عليها ديانا، هو الأميرة، ويتم الحصول عليه إذا كانت المرأة حفيدة ملك أو مولودة في عائلة ملكية، ويمكن أن تحصل عليه أيضًا سيدة دون أن تكون تابعة لعائلة ملكية في حالة زواجها من أميرة.

وبمجرد أن تزوجت ديانا من الأمير تشارلز وولي عهد المملكة المتحدة، حصلت على لقب أميرة.

أما اللقب الثاني وهو الدوقة فارتبط باسم ديانا؛ لأنها متزوجة من الأمير تشارليز الذي تلقى تعليم عسكري، وبذلك حصل على لقب "دوق" وهو المنزلة الأعلى بين مراتب النبلاء - حسبما ذكر "بي بي سي".

كما حصلت ديانا على لقب كونتيسة، وهو لقب في المرتبة الثالثة بين النبلاء، وظهر في القرن العاشر الميلادي، أما اللقب الأخير وهو البارونة، ووفقًا لـ"ديلي ميل" فإنه أدنى مرتبة من مراتب النبلاء، ويعني "الليدي" أو السيدة، ولا يتم وضعه أو استخدامه إلا في الوثائق القانونية والرسمية.