مسلحون يهاجمون قوات المجلس الانتقالي شمالي عدن اليمنية

اندلعت اشتباكات في جنوب اليمن، بعد انفجار عبوة ناسفة، استهدفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الجمعة شمالي عدن، طبقا لما ذكره مصدر أمني تابع للمجلس.

كان قتلى وجرحى من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد سقطوا، اليوم الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير عبوة ناسفة بجانب دورية تتبع الحزام الأمني في جولة الكراع بمديرية دار سعد، شمالي المدينة، ما أسفر عن إعطاب الدورية وسقوط قتلى وجرحى من قوات الانتقالي، لم تتضح حصيلتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه بقية مديريات مدينة عدن هدوء حذر، حسب ما أفاد سكان محليون، وسط انتشار نقاط أمنية مكثفة لقوات الانتقالي.

ويوم أمس تمكنت قوات الانتقالي من استعادة السيطرة على مدينة عدن وابين، بعد يوم واحد من إعلان الجيش الحكومي إحكام سيطرته على مطار عدن والمدخل الشرقي للمدينة إلى جانب سيطرته على كامل محافظة أبين.