وكالة الطاقة الذرية و«الفاو» ينتهيان من تطوير المختبرات في 7 دول آسيوية لمواجهة حمى الخنازير

انتهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» من تطوير المختبرات في سبع دول آسيوية وتزويدها بالمعدات والخبرات لمساعدة الأطباء البيطريين على مكافحة مرض حمى الخنازير الإفريقية.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذا المرض هو مرض حيواني فتاك أصاب مؤخراً سبع دول في آسيا بتأثيرات مدمرة.. موضحة أن انتشار الفيروس يحدث من خلال إفرازات الحيوانات المصابة ويمكن أن ينتقل من مزرعة إلى أخرى لأنه يبقى على ملابس العمال وأحذيتهم وعلى الأعلاف واللحوم الملوثة.

وأشار البيان إلى أن التقنيات النووية تعتبر أساسية في مكافحة انتشار المرض وتسهل الكشف بسرعة وفحص الفيروس قبل إصابة المزيد من الحيوانات، لافتة إلى وجود محاولات للسيطرة على المرض المتفشي بشكل أكبر في فيتنام.

ولفت البيان إلى تطبيق السلطات الفيتنامية تدابير صارمة لاحتواء المرض والقضاء عليه خاصة بعد تحذير باك فان نغو مدير إدارة صحة الحيوان بالمركز الوطني للتشخيص البيطري في فيتنام من انتشار المرض في 62 مقاطعة من أصل 63 مقاطعة بالبلاد، موضحا أنه على الرغم من أن هذا المرض غير ضار بالبشر إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير هائل على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في أي دولة.