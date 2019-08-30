المركز الروسي للمصالحة: الحكومة السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد بمنطقة إدلب صباح الغد

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا اليوم/ الجمعة/ أن قوات الحكومة السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بإدلب صباح يوم السبت المقبل.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم عن المركز أنه "من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة فإنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار من جانب واحد للجيش السوري بدءاً من الساعة السادسة صباحاً يوم 31 أغسطس... وتمت دعوة بقية الأطراف المسلحة المتنازعة على الانضمام إلى وقف إطلاق النار".

كان مصدر عسكري سوري قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة أن قوات الجيش سيطرت على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي "جبهة النصرة" هناك. وقال المصدر "إن القوات العاملة على اتجاهي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي تتابع عملياتها النوعية في دك معاقل التنظيمات الإرهابية المسلحة ودحرها من المناطق التي كانت تتمركز فيها"، مضيفا أن "الجيش سيطر أمس على مزارع التمانعة وبلدة الزرزور وتل غبار".

وكان الجيش السوري قد سيطر في 22 أغسطس على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وقرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة.

يذكر أن قيادة الجيش السوري كانت أعلنت في 5 أغسطس الجاري استئناف عملياتها في إدلب شمال غرب البلاد، ورد اعتداء الجماعات المسلحة.