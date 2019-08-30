شوبير: مدرب الأهلي الجديد ليس غريبا عن المصريين

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قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن النادي الأهلي أوشك على الإعلان عن مدربه الجديد، مشيرًا إلى أنه مدرب ليس غريبا عن اللاعبين المصريين.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك:"الأهلي على وشك الإعلان عن مدربه الجديد والمدرب ليس غريبا على اللاعبين المصريين".

وكان الأهلي قد قرر إقالة مدربه الأورجوياني مارتن لاسارتي بعد الخروج من كأس مصر في دور الـ16 على حساب بيراميدز.

يذكر أن إدارة الأهلي قد قررت عقب رحيل لاسارتي، تكليف محمد يوسف المدرب العام بتولي المهمة الفنية للفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.