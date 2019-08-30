موسكو: لم يتم تحديد موعد القمة الجديدة لرباعية نورماندي بشأن أوكرانيا بعد

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن "المشاركين في (رباعية نورماندي) لم ينسقوا مع روسيا موعدا محددا لعقد القمة الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا".

وأضاف لأوشاكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة أن "موعد القمة لم يتم تحديده بعد بالرغم من ظهور تقارير في وسائل إعلام تشير إلى احتمال عقدها في سبتمبر القادم".

وأشار إلى أنه خلال محادثات الرئيسين الروسي والفرنسي في جنوب فرنسا مؤخرا جرى بحث إمكانية عقد هذه القمة، موضحا أن الرئيس الروسي ناقش هذا الموضوع أيضا هاتفيا مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس الخميس.

وأكد أوشاكوف أن بلاده أعربت عن استعدادها دائما للعمل وفق صيغة "رباعية نورماندي".