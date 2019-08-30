عمران خان يدين صمت المجتمع الدولي تجاه اضطهاد المسلمين في إقليم كشمير

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الجمعة ما اعتبره صمت المجتمع الدولي تجاه أعمال الاضطهاد التي يتعرض لها المسلمون في إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع الهند.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني - في كلمة أمام حشد في مسيرة "ساعة كشمير" خارج مقر رئاسة الوزراء حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - "العالم يشاهد ما يحدث في كشمير.. أريد أن أقول إذا كان الكشميريون غير مسلمين، كان العالم بأسره سيقف بجانبهم"، مؤكدا أن الشعب الباكستاني بأسره يقف بجانب نحو 8 ملايين مواطن مسلم يعيشون معاناة الحظر على مدار الأسابيع الأربعة الماضية في الإقليم.

وكان خان قد دعا مواطنيه أمس الخميس للتظاهر بكثافة اليوم في كافة أنحاء البلاد تنديدا بالظروف التي تعيشها المنطقة الواقعة تحت سيطرة الهند من إقليم كشمير.

يذكر أن حكومة الهند كانت قد أصدرت مرسوما تنفيذيا يقضي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، الأمر الذي أدى إلى إغلاق القسم الهندي من المنطقة ووصول تعزيزات أمنية هندية بآلاف الجنود، خصوصا في مدينة سريناجار، أكبر مدن الإقليم، مع فرض حظر تجوال في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.