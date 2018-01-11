 إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف كبير ولم يفاوضني أحد - بوابة الشروق
الجمعة 30 أغسطس 2019 2:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف كبير ولم يفاوضني أحد

زيـاد الميـرغـني
نشر فى : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 2:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 2:18 ص

أكد إيهاب جلال مدرب النادي المصري البورسعيدي، أن تدريب منتخب مصر وترشيحه له شرف كبير وفخر يعتز به كثيراً، كاشفاً أنه لم يفاوضه أحد أو يفاتحه في ذلك الأمر.

وقال جلال خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت"، "تركيزي الآن مع فريق المصري لبناء فريق قادر على الظهور بشكل جيد خلال بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والدوري الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف جلال أن ترشيحه لتدريب الفراعنة خلفاً للمكسيكي  خافيير أجيري فخر كبير له، لكن هذا الأمر تم الحديث عنه خلال وسائل الاعلام فقط منذ انتهاء بطولة الأمم الإفريقية.

يذكر أن ملف المدير الفني القادم لمنتخب مصر لم يتم حسمه حتى الآن من اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، والتي أجلت الإعلان عن المدير الفني الجديد حتى تختار المدرب المناسب للفراعنة ولا تتعجل في اختياره.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك