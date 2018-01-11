إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف كبير ولم يفاوضني أحد

أكد إيهاب جلال مدرب النادي المصري البورسعيدي، أن تدريب منتخب مصر وترشيحه له شرف كبير وفخر يعتز به كثيراً، كاشفاً أنه لم يفاوضه أحد أو يفاتحه في ذلك الأمر.

وقال جلال خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت"، "تركيزي الآن مع فريق المصري لبناء فريق قادر على الظهور بشكل جيد خلال بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والدوري الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف جلال أن ترشيحه لتدريب الفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري فخر كبير له، لكن هذا الأمر تم الحديث عنه خلال وسائل الاعلام فقط منذ انتهاء بطولة الأمم الإفريقية.

يذكر أن ملف المدير الفني القادم لمنتخب مصر لم يتم حسمه حتى الآن من اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، والتي أجلت الإعلان عن المدير الفني الجديد حتى تختار المدرب المناسب للفراعنة ولا تتعجل في اختياره.