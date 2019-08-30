الشرطة التركية تطلق النار وقنابل الغاز لمنع سوريين من دخول أراضيها

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية أطلقت النار وقنابل الغاز لمنع سوريين عند معبر باب الهوى من دخول الأراضي التركية.