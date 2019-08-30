الشرطة التركية تطلق النار وقنابل الغاز لمنع سوريين من دخول أراضيها

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ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية أطلقت النار وقنابل الغاز لمنع سوريين عند معبر باب الهوى من دخول الأراضي التركية.