 الشرطة التركية تطلق النار وقنابل الغاز لمنع سوريين من دخول أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة التركية تطلق النار وقنابل الغاز لمنع سوريين من دخول أراضيها

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 5:11 م

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية أطلقت النار وقنابل الغاز لمنع سوريين عند معبر باب الهوى من دخول الأراضي التركية.

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