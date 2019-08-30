روسيا تدعو أوسيتيا الجنوبية وجورجيا لضبط النفس ومواصلة الحوار البنّاء

دعت وزارة الخارجية الروسية، كل من جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار البناء، وذلك على خلفية الخلاف الناجم عن بناء نقطة تفتيش للشرطة الجورجية قرب حدود أوسيتيا الجنوبية.

وقالت الخارجية، في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /الجمعة/ - "ندعو كافة الأطراف في جورجيا وأوسيتيا الجنوبية لضبط النفس ومواصلة النقاش البناء للقضايا الخلافية في إطار آلية الوقاية من الحوادث والاستجابة لها، وأيضا في إطار محادثات جنيف حول الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز".

وكانت أوسيتيا الجنوبية أعلنت أول أمس /الأربعاء/ أن جورجيا أقامت نقطة تفتيش على أراضي الجمهورية بالقرب من بلدة "تسنيليس" .. وردا على ذلك، داهمت قوات الأمن في أوسيتيا الجنوبية المنطقة مدعومة بمدرعات.

وبدوره، قال الجانب الجورجي - إنه كان يبني حاجزا للشرطة على أراضيه، بالقرب من خط حدود أوسيتيا الجنوبية .. وطالبت سلطات أوسيتيا الجنوبية جورجيا بإزالة حاجز الشرطة بحلول صباح الجمعة، وفي حال الرفض توعدت باتخاذ "طرق قانونية لحماية السكان من التهديدات الناشئة".