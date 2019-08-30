 أكثر من 150 مهاجرا يقتحمون جيب سبتة الإسباني من المغرب - بوابة الشروق
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أكثر من 150 مهاجرا يقتحمون جيب سبتة الإسباني من المغرب

مدريد - د ب أ
نشر فى : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 2:27 م | آخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 2:27 م

تمكن 150 شخصا، على الأقل، من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، باقتحام جيب سبتة الإسباني من المغرب.

وقال متحدث باسم التمثيل الحكومي في سبتة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، إن 250 شخصا حاولوا صعود السياج المزدوج البالغ ارتفاعه ستة أمتار على طول الحدود، وفشلت محاولة مئة منهم.

وأصيب 12 فردا من شرطة الحرس المدني بإصابات طفيفة خلال محاولة التصدي لعملية الاقتحام.

وسبتة ومليلة جيبان إسبانيان صغيران على ساحل شمال إفريقيا، ويشهد الموقعان محاولات مستمرة من مهاجرين للدخول غير القانوني.

وتنتشر الاصابات، عندما يتعرض المهاجرون للصد من قبل حرس الحدود أو خلال محاولة القفز من فوق السياج.

وفي ديسمبر 2017، اقتحم حوالي 700 مهاجر السياج الحدودي.

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