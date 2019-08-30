توفير مساحات من الأراضى بنظام حق الانتفاع لأعضاء «الزراعيين» بالوادى الجديد

قال المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، إنه تم طرح مساحات من الأراضى الزراعية بنظام حق الانتفاع للمهندسين الزراعيين، على أعضاء النقابة الفرعية بالمحافظة، بمنطقة الشركة 8 بمركز الخارجة، ومنطقة الأراضى الجديدة بالقرب من مطار مركز الداخلة، حيث يتم تلقى الطلبات بمقار النقابة الفرعية بالخارجة والداخلة، وسداد مبلغ 200 جنيه نظير الحصول على كراسة الشروط.

وأكد "خليفة" أن الأرض الزراعية بمركز الخارجة، سيتم توزيعها لأعضاء النقابة بالخارجة، وكذلك الأمر بمركز الداخلة ستوزع الأراضى لأعضاء النقابة الزراعيين بالداخلة، وذلك فى إطار أعمال النقابة والمساهمة المستمرة فى توفير مساحات من الأراضى الزراعية للأعضاء، علاوة على المساهمة فى اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وأشار إلى أن النقابة حققت أعلى نتائج فى معدلات الإيرادات الأمر الذى انعكس أثره على الخدمات المقدمة للأعضاء، بجانب المشاركة فى العديد من المناسبات.