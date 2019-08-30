علق الإعلامي شريف مدكور على جلسات العلاج الكيماوي، قائلًا: «مش عايز أقول إنها مرهقة عشان الناس اللي لسة رايحة أو بتعملها، في ناس كانت رافضة إنها تعمل الكيمو ولما لاقتني بنزل بشتغل وعايش حياتي عادي قرروا ينزلوا ويعملوها».

وأضاف في لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، «مرهقة إلى حد ما، بس الواحد مش المفروض يحط في باله إنها مرهقة»، متابعًا: «أنا بعمل الجلسة يوم الحد، بقعد الاتنين والتلات في السرير تقريبا مبتحركش، يوم الأربع ببدأ أتحرك ويوم الخميس بنزل الشغل، بيبقى تنميل في الجسم، والواحد مش قادر ياكل ومعندوش نفس».

وأشاد بدور الأطباء المصريين القائمين على علاجه، مضيفًا: «أنا سعيد وفخور إني بتعالج مع أطباء مصريين، هما فخر لينا كلنا».

وكان شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم في القولون أثناء تقديمه إحدى حلقات برنامجه «4 شارع شريف» المذاع عبر فضائية «الحياة».