مسؤول يمني: تنسيق بين الانتقالي والحوثيين لتقويض جهود الحكومة جنوب البلاد

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في الحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي تدعمه الإمارات)، بالتنسيق مع الميليشيا الحوثية ميدانياً" لإثارة الفوضى والعنف" في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "التعزيزات التي استقدمتها ميليشيا المجلس الانتقالي من مواقعها في محافظة الضالع ولحج إلى عدن منذ يوم أمس تؤكد التنسيق الميداني بين المجلس الانتقالي والميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

ولفت الإرياني إلى أن هذا التنسيق لم يبدأ مع أحداث "التمرد المسلح للانتقالي في المحافظات الجنوبية".

واعتبر الإرياني أن هذا التنسيق الميداني (الانتقالي، الحوثي) "يهدف إلى إثارة الفوضى والعنف في عدن والمحافظات الجنوبية وتقويض جهود الحكومة بدعم من المملكة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، واقحام الحكومة والجيش الوطني في معارك جانبية خدمة لايران وادواتها في اليمن".

وتابع: "هذه التعزيزات المناطقية تؤكد ان مشروع المجلس الانتقالي لا يمثل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء الذين استقبلوا الجيش الوطني وانتصروا للشرعية الدستورية والأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي ابين وشبوة".

ويوم أمس الخميس، تمكنت قوات المجلس من السيطرة على مدينة عدن وأبين ولحج، في حين أكدت قيادات المجلس أنها "ستستمر في المعركة الكبرى لاستكمال تحرير الجنوب" ممن وصفتها بـ "قوى الإرهاب"، في إشارة إلى القوات الحكومية.