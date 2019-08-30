الجيش السوري يستعيد سيطرته على إحدى البلدات في ريف إدلب الجنوبي

استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من البلدات والقرى والمزارع والتلال بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحة بها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "قواتنا العاملة على اتجاهي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي تابعت عملياتها النوعية في دك معاقل التنظيمات المسلحة ودحرها من المناطق التي كانت تتمركز فيها بعد تكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأفراد".

وأضاف المصدر أنه "تم تطهير العديد من البلدات والقرى والمزارع والتلال من الإرهاب واستعادة السيطرة على الخوين الكبير وتل غبار والسكيات وتل سكيات والتمانعة وتل تركي وتل السيد علي وتل السيد جعفر ومزارع التمانعة الغربية والشرقية".

وأشار إلى أن القوات السورية العاملة في تلك المنطقة تتابع أعمالها القتالية بتصميم كبير من أجل القضاء على الإرهاب التكفيري أينما وجد على الجغرافيا السورية.