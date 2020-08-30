عضو هيئة تدريس بالأزهر: يجوز هدم المساجد للمصلحة العامة

الأزهري: لا يجوز أن يصلي الإنسان في أرض مغصوبة



علق الدكتور علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، على استياء الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء البعض لمساجد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، قائلًا إنه «لا يجوز أن يصلي الإنسان في أرض مغصوبة؛ لأن المكث فيها يحرم في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى».

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، «أنه يجوز هدم المساجد لمصلحة عامة للناس، حتى لو كانت على أرض يمتلكها المواطن».

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى أن الإمام عمر بن الخطاب نقل بيت المال في مسجد، لكونه تعرض للسرقة، وهو ما قاله ابن تيمية أيضًا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وأعرب الرئيس عن استيائه من بناء البعض لمساجد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، قائلًا: «هل اللي عايز يبني حاجة لربنا يهاديه ويعمل مسجد على أرض مسروقة؟ دي سرقة».