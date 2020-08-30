ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مطعم بشمالي الصين إلى 29 قتيلا

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن انهيار مطعم يوم السبت في شمالي الصين إلى 29 شخصا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأحد.

ووقع الحادث المميت فى مدينة لينفن بإقليم شانشى خلال مأدبة للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لأحد السكان صباح السبت، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين الوطني "سى ان تى فى".

وقال شهود عيان إن أفراد العائلة وزملاءهم القرويين حوصروا تحت الأنقاض عندما انهار المبنى المكون من طابقين في قرية تشينزهوانج بمقاطعة شيانجفين صباح السبت.

وتم استدعاء أكثر من 800 عامل إنقاذ لانتشال الضحايا، وقد تمكنوا بالفعل من انتشال 57 شخصا من بين الأنقاض، بينهم 29 شخصا كانوا فارقوا الحياة، وسبعة في حالة خطيرة، بينما كانت إصابة الـ21 الآخرين طفيفة.