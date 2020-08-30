 صيد الثعابين يزدهر خلال جائحة كورونا في أستراليا - بوابة الشروق
الأحد 30 أغسطس 2020 6:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

صيد الثعابين يزدهر خلال جائحة كورونا في أستراليا

د ب أ
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2020 - 5:44 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2020 - 5:44 ص

 تشهد أستراليا ازدهار مهنة صيد الثعابين في الوقت الذي سببت فيه جائحة كوفيد -19 اضطرابا في الاقتصاد الوطني علاوة على بطالة الكثيرين .

ويقول ريموند هوسر من ملبورن الذي يمتهن صيد الثعابين بشكل احترافي منذ سبعينيات القرن الماضي إنه على وشك أن يكون في هذه الفترة أكثر انشغالا من أي وقت مضى.

وقال لوكالة الأنباء الأسترالية: "لأن الناس يقيمون في منازلهم ولا يستطيعون الخروج ... لدينا هجوم عاصف وسيرى الناس المزيد من الأفاعي".

وأضاف إن قضاء ساعات الإغلاق في قص العشب والبستنة سيزيد من احتمال اكتشاف الزواحف غير المرغوب فيها.

ويتوقع صائد الثعابين زيادة عمليات الاستدعاء من الآن فصاعدا، لتبلغ ذروتها عند 20-30 طلب استدعاء يوميا بحلول تشرين أول/ أكتوبر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك