أفاد بيان حديث بقتل الصيادين النرويجيين لـ481 حوتًا في فترة إغلاق أزمة كورونا فقط؛ ليصبح العام الأسوأ من حيث صيد الحيتان في النرويج.

ونقل موقع مونجباي عن منظمة مبيعات صيد الأسماك النرويجية إن حصيلة العام الحالي تفوق مثيلتها بالعام الماضى بنحو 10%.

وأصدرت منظمة صيد الحيتان الدولية عام 1983 قرارًا بمنع الصيد التجاري للحيتان فالتزمت به النرويج لـ10 سنوات فقط؛ لتعود بعدها للصيد التجاري الذي بلغت حصيلته مقتل 14 ألف حوت حتى الآن.

وتقول فابيان مكليلان مساعدة مدير منظمة أوشيان كير السويدية، إن حيتان مينك تنفصل إناثها عن ذكورها فى طريق الهجرة عبر المحيط المتجمد الشمالي لتعبر الإناث قبالة السواحل النرويجية وهو ما يفسر سبب أن 70% من الصيد من الإناث، والتى يكون أغلبهن حوامل.

وتقول كيت أوكينول من منظمة أوي الأمريكية للحيوانات إن صيد الإناث الحوامل يلعب دورًا بإخلال الطبيعة الجينية للحيتان وتخريب نمو أعدادها.

ويشير الخبراء لمدى الوحشية في عملية صيد الحيتان، التي تتضمن ضرب الحوت بالحراب ليأخذ فترة من الوقت حتي يموت.

وتضيف أوكينول، أن سماح السلطات النرويجية بممارسة الكثيرين من عديمي الخبرة لصيد الحيتان يزيد من معاناتها لقلة خبرة الصيادين بالقتل السريع لها، مضيفة أن حتى قلة الخبراء من الصيادين لم تقلل عدد الحيتان المقتولة نظرًا لزيادة عدد السفن القائمة بعملية الصيد.

ويقول أوفيود هارام أحد مديري اتحادات صيد الحيتان، إنه سعيد بتوجه النرويجيين لأكل الحيتان خلال فترة الحجر المنزلي، مضيفًا أنه لم يشهد مثل ذلك الإقبال خلال 6 سنوات، مؤكدًا أن مبيعات الحيتان تنفذ من الأسواق سريعًا لشدة الطلب.

ويقول بير رالانس أحد المشاركين باتحادات صيد الأسماك، إن صيادوا الحيتان عازمون على تخطى الـ500 حوت.

وبعكس أقوال صيادوا الحيتان عن إقبال الزبائن فإن إحصائية أجرتها أوشيان كير العام الماضي تضمنت 4% فقط مداومون على أكل لحوم الحيتان، بينما لم يتناول 60% من عينة الدراسة الحيتان لزمن.

وتصدر النرويج رغم منع ذلك النشاط، منتجات الحيتان للدنمارك وأيسلندا المجاورتان، ولليابان البعيدة.

وتشدد مكليلان، على أهمية الضغط الدبلوماسي على النرويج للتوقف عن جورها على الحيتان، موضحة استغرابها من وجود ضغط دولي على اليابان وأيسلند،ا وترك النرويج المتورط الأول بصيد الحيتان.