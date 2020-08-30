الحلبوسي: مسيرة الإصلاح في العراق تلكأت إثر إعاقات متكررة ومتنوعة

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إن مسيرة الإصلاح في العراق تلكأت من خلال إعاقات متكررة ومتنوعة رغم مطالب الشعب المشروعة بالتغيير والإصلاح عبر انتخابات مبكرة.

وأضاف الحلبوسي، في كلمة له بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء: "اليوم نُحيي ذكرى عاشوراء ليس لأنها مناسبةٌ تاريخيةٌ تستحقُ الاستذكارَ فحسبْ.. بل لأنها فعلٌ ثوري مستمرٌ دائم ما دامت للحقِ عُصبةٌ وما دامت للظلم عِصابة.. نحيي ذكرى الحسين المنتفضِ على الجبروت والفسادِ واستغلالِ السلطةِ للقتلِ وإزهاقِ الأرواح وتكريس الديكتاتوريةِ وسلبِ الحرية وتقسيمِ المجتمعِ على سلطةٍ غاشمةٍ وشعبٍ مقهورٍ، بدلاً من أَن تكون منظومةً خادمةً لأمةٍ عزيزةٍ وكريمة".

وذكر رئيس البرلمان: "لقد تجسدت معركةُ الحسين مع الباطلِ على طولِ الزمان وعلى مدى الاجيالِ، وهي معركةٌ متجددةٌ ما بقي للحقِ نصيرٌ، وما دام للباطل أهلٌ وزبانيةٌ وفاسدون وقتلةٌ ومارقون عن الشرائعِ والقوانين ومتجبرونَ وسراق، وربما تكررَ سيناريو الدم مرةً بعد مرة تماما كما حصلَ في خيامِ أهل البيتِ بكربلاء، وربما قُتِلَ أهلُ الحقِ بخيانةِ وخذلانِ الأنصار، غير أن الظلمَ ساعةٌ والحقَ إلى قيامِ الساعة".

وقال "لقد تلكأت مسيرةُ الإصلاح مرةً بعد مرة رغم جهودِ الخيرين والشرفاء في هذا البلد، من خلالِ إعاقاتٍ متكررةٍ ومتنوعة، ورغم مطالباتِ الشعبِ المشروعةِ بالتغييرِ والإصلاح من خلالِ انتخاباتٍ مبكرةٍ وبرنامجٍ حكوميٍ يلبي مطالبَ المواطنِ، من فرصِ عملٍ وخدماتٍ اساسيةٍ تضمن عيشًا كريما له".

وأضاف: "لقد أخذنا ‏على عاتقِنا المضي في هذا الطريق رغم كلِ الصعوباتِ والتحدياتِ، من خلالِ جملةِ إجراءاتٍ هي من صميمِ واجبِنا البرلماني، وفي مقدمتِها التشريعاتُ الجوهريةُ والرقابةُ الحازمةُ والتحركُ السياسي مع الشركاءِ للتفاهم على خارطةِ طريقٍ جادةٍ وفاعلةٍ تُخرِجُ البلدَ من دائرةِ الاختناقِ إلى فضاءٍ من التقدمِ والتطورِ والاصلاحِ الحقيقي".

وأوضح: "لقد آن الآوانُ أن نمضي معاً من أجلِ غدٍ أفضلَ لأجياِلنا، فقد خرج الشعبُ منادياً بالإصلاحِ ومطالباً بحياةٍ حرةٍ كريمةٍ".