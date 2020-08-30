عبر الفنان حسن الرداد، عن سعادته بآراء الجماهير والنقاد في فيلم «توأم روحي».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المساء مع قصواء»، الذي يذاع عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، إنه نادرًا ما يجتمع النقاد والجمهور حول رأي واحد، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس أبدوا إعجابهم بالفيلم.

وتابع أنه سعيد بتجربة الفيلم، قائلًا إنه من الضروري أن يغيّر الفنان نوع الدراما التي يقدمها.

وذكر أنه كان متحمسًا لأداء نوع الدراما الذي يقدمه فيلم توأم روحي، خاصة وأنه قليل في السينما.

وجاء إجمالي ما حققه فيلم «توأم روحي» في 10 أيام منذ طرحه يوم الثلاثاء 18 أغسطس «3 ملايين، و452 ألفًا، و54 جنيهًا».

«توأم روحي» تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد آخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.



