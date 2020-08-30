توجه الإعلامي أسامة كمال، بسؤال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، قائلًا: «إيه هي خدمة العملاء اللي بتتخصم من شحن العدادات مسبوقة الدفع؟».

وقال «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، إن أي مؤسسة تقدم خدمة يُدفع في مقابلها مبلغ خاص بخدمة العملاء.

وأشار إلى إمكانية التبليغ عن الأعطال من خلال خدمة عملاء وزارة الكهرباء، ليرد عليه أسامة كمال: «المفروض أنتم اللي تدفعولي طالما عندي عطل».

ومن جانبه أوضح متحدث الكهرباء للإعلامي، أن خدمة العملاء لا تقتصر على الإبلاغ عن أعطال، بل تشمل التقدم بالشكاوى، أو الاستفسارات، أو التقدم بطلب خدمة ما، فضلًا عن أنها تشمل آلية حساب استهلاك العداد القديم.

وأشار إلى أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لرئاسة الوزراء، هو المنوط بتحديد آلية الاسعار والهيكلة وخدمة العملاء.