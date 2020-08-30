قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ارتفاع معدلات إصابات كورونا مرة أخرى بعد الانخفاض متوقعة.

وأضاف «تاح الدين» في مداخلة هاتفية لـ «نشرة أخبار ten» المُذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم السبت، أن هذه الزيادة نتيجة إجازات الأعياد والمصايف، مشيرًا إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في بعض الأماكن.

وأوضح أنه رغم هذه الزيادة، فإن المعدلات لن تعود مرة أخرى إلى فترة ما بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن «الأمور تحت السيطرة».

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، نظرًا لاستمرار وجود المرض في مصر والعالم.

واستطرد: «معظم الحالات بسيطة أو متوسطة، لكن الدولة مستعدة لهذا تنظيميًا ووقائيًا وصحيًا».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و14 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 98 ألفًا و497 إصابة، و5376 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات حتى الآن، ارتفعت لتصبح 71 ألفًا و302 حالة.