قال اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت للمحافظين والمواطنين، بشأن التعامل بحسم وصرامة مع التعديات على أراضي الدولة الزراعية ومخالفات البناء، واضحة ولا تحتاج إلى تفسيرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت: «نحن مقدورن المسؤولية ونتحملها»، لافتًا إلى تحويل جميع مخالفات التعديات والبناء المخالف الحديثة للنيابة العسكرية.

وتابع: «أي حد بيغتصب حق مش حقه لازم يرجعه لأصحابه»، مشيرًا إلى أن قنا في مقدمة المحافظات التي تتعامل مع ملف التعديات وفقًا لتقرير صادر من وزارة التنمية المحلية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وناشد خلال الافتتاح المحافظين ومديري الأمن بالتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، قائلًا: «بقول للمحافظين ومديري الأمن لو مش قادرين قولوا إحنا مش قادرين والسلام عليكم، وأنا هحترم رغبتكم».



