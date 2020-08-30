أجاب علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال: ما حكم الطلاق المعلق على فعل شيء.. وهل له كفارة؟

وقال «جمعة» أثناء لقاء ببرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء السبت، إن الأئمة الأربعة في هذا الحال جعلوا الشرط اللغوي سببًا شرعيًا، موضحًا أن المرأة في هذه الحال تطلق، لكن هذا ليس إجماعًا بين علماء الأئمة جميعهم.

وأضاف أن هذا الإجماع في العصر الحالي لا يكفي، لأنه أصبح تكتنفه كثيرًا من الجهالات والتهورات، إضافة إلى تكاثر أعداد الناس، مشيرًا إلى أن العلماء رأوا توسيع الأخذ من المذاهب.

وأوضح أن هناك رأيًا يقول إن المعلق ليس طلاقًا، ولم يرد عن الصحابة قط، لذلك فإن الطلاق المعلق لا يعد طلاقًا، لكن هذه الفتوى خارج الأئمة الأربعة، الذين يتم الأخذ بغالب أحكامهم.

وأشار إلى أنه إذا صمم الزوج على الطلاق حال قيام المرأة بفعل معين وفعلته، فيمكنه طلاقها، مضيفًا أن العالم ابن عابدين شعر بهذه التغيرات في المجتمع فقال إن ما يسمى بطلاق الفور لا يقع.