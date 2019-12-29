قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن تآكل الأراضي الزراعية يُفقد الوطن قوته، مشيرًا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية ستظل موجودة ما لم يكن هناك قوانين صارمة تمنع ذلك.

واقترح خلال حواره لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، مساعدة صغار الفلاحين بمنحهم أراضي ومساعدتهم في استصلاحها، بالتوازي مع تخطيط مجتمع متكامل وخدمات لازمة لهم، وذلك كحل علمي للقضاء على مشكلة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن ما يقرب من نصف الفلاحين المصريين أصبحوا مستهلكين وليسوا منتجين، لافتًا إلى أن خسارة أراضي زراعية، يعني خسارة اقتصاد وصحة واستثمارات، وفقًا لتعبيره.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وانفعل الرئيس خلال الافتتاح بسبب مخالفات البناء، قائلًا: «بقول للمصريين أنا مش عارف أعمل إيه، يا جماعة دي أرضنا اللي بناكل منها».



