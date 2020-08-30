 ارتفاع حصيلة ضحايا إنهيار مطعم بشمالي الصين إلى 29 قتيلا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا إنهيار مطعم بشمالي الصين إلى 29 قتيلا

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
د ب أ
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2020 - 6:52 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2020 - 6:52 ص

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن انهيار مطعم يوم السبت في شمالي الصين إلى 29 شخصا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأحد.

ووقع الحادث المميت فى مدينة لينفن بإقليم شانشى خلال مأدبة للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لأحد السكان صباح السبت ، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين الوطني "سى ان تى فى".

وقال شهود عيان إن أفراد العائلة وزملاءهم القرويين حوصروا تحت الأنقاض عندما انهار المبنى المكون من طابقين في قرية تشينزهوانج بمقاطعة شيانجفين صباح السبت.

وتم استدعاء أكثر من 800 عامل إنقاذ لانتشال الضحايا، ما أدى إلى إنقاذ 57 شخصا مع انتهاء عمليات الإغاثة صباح اليوم الأحد.

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