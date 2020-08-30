نهاد أبو القمصان: «فتاة فيرمونت» إحدى القضايا الجنائية الفارقة في تاريخ مصر

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قضية «فتاة فيرمونت» إحدى القضايا الجنائية الفارقة في تاريخ مصر، موضحة أن «كل يوم يمر بعد واقعة الاغتصاب يؤثر على الأدلة».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن واقعة «فتاة فيرمونت» فريدة من نوعها، مشيرة إلى أن الواقعة يتم التحقيق فيها، رغم أنها حدثت عام 2014، أي منذ ست سنوات.

وأوضحت أن الأدلة في الواقعة كانت مختلفة تم الاستعانة فيها بمقطع فيديو وشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: «هناك سيدة أعلنت بشكل غير معروف الواقعة وأعلنت أن الواقعة تم تصويرها بالفيديو».

وذكرت رئيس المصري لحقوق المرأة أن الشهادات بدأت تتواتر بعد ذلك على نفس الأفراد وبنفس ملابسات الواقعة، قائلة إن بعض المجموعات التي نشرت الشهادات تعرضت للتهديد والإغلاق.

وأشادت بمشروع «قانون سرية بيانات الضحايا» الذي تقدمت به وزارة العدل لمجلس النواب، لافتة إلى أن مشاكل قضايا الطابع الجنسي تتمثل في إمكانية تسريب المعلومات، والبيئة التي تتم فيها التحقيقات.

وتابعت أن «دخول القسم والمحاكم والتفاعل مع منظومة العدالة مخيف للمواطن المصري تاريخيًا»، معلقة على توقيف الأمن اللبناني لثلاثة متهمين بالقضية: «مستحيل تسليم أحد إلا بعد تقديم مذكرة بها دليل قوي على الحادث».

وقال بيان صادر عن الأمن اللبناني أنه ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متّهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم –مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

على الفور، أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا الى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم:

- أ. ط. (مواليد عام 1988)

- ع. إ. (مواليد عام 1990)

- خ. إ. (مواليد عام 1987)

كذلك، تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.

من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكّنت من توقيفهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية.