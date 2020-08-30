باحثون إكوادوريون: تجدد إصابة رجل بكوفيد-19 بعد تغلبه على المرض

قال باحثون إكوادوريون في معهد علم الأحياء الدقيقة بجامعة كيتو يوم السبت، إن رجلا تغلب على مرض كوفيد -19 أصيب بالمرض مرة أخرى.

وكتب المعهد عبر صفحته على موقع تويتر "سجل معهد علم الأحياء الدقيقة بجامعة كيتو عن أول حالة مؤكدة لعودة الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد-19 لمريض من الإكوادور".

وأضاف المعهد أن "جينات الفيروس الموجود لدى المصاب الإكوادوري بكوفيد-19 تسلسل في أيار/مايو ومرة ​​أخرى في آب/أغسطس، مما يدل على أنهما سلالتان مختلفتان".

وكانت الاصابة الأولى للمريض الإكوادوري في أيار/مايو خفيفة، وأظهر أعراضا متوسطة في آب/ أغسطس. وبين الاصابتين، أجرى اختبارا لفيروس كورونا في تموز/يوليو وجاءت نتيجته سلبية.

ووجد الباحثون في الإكوادور أيضًا أن إصابة المريض الثانية شهدت زيادة في الاجسام المضادة المناعية ضد الفيروس في جسمه، مما يعني أنه كان لديه بالفعل أجسام مضادة.

وكان باحثون في هونج كونج وبلجيكا وهولندا قد أبلغوا في السابق عن حالات موثقة لتجدد الاصابات بفيروس كورونا. وبرهن علماء أمريكيون مؤخرا على تجدد العدوى بفيروس كورونا في مريض تعافى بالفعل منذ بعض الوقت.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه بعد أكثر من ستة أشهر من ظهور فيروس كورونا المستجد ، لا يزال هناك الكثير غير المعروف عن إمكانية تجدد العدوى. وقد أثارت التقارير القليلة عن مثل هذه الحالات حتى الآن العديد من الأسئلة.

ويفترض الباحثون، بعد الدراسات المعملية، أن التغلب على عدوى فيروس كورونا يمكن أن توفر على الأقل حماية مؤقتة للمريض ضد تجدد العدوى.