مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

أحيا مئات الأف من العراقيين الشيعة اليوم الأحد شعائر يوم عاشوراء ذكرى أستشهاد الأمام الحسين حفيد الرسول الكريم قبل قرون على ثرى مدينة كربلاء 118كم جنوبي بغداد.

وبلغت ذروة المراسم في محافظة كربلاء عند ضريح الأمام الحسين وأخيه العباس حيث أكتظت الشوارع والساحات بالمعزين رافقها القيام بمراسم حزن وتأسي لأستذكار واقعة الطف التي حدثت سنة 61 هجرية على أرض كربلاء ومن أبرز هذه المراسم هي شعيرة التطبير وهي ضرب مقدمة الرأس بآلة جارحة حتى يسيل منها الدم.

وجرت مراسم مماثلة عند المزارات المقدسة في أرجاء البلاد وخاصة مدينة النجف وسامراء والكاظمية فضلا عن مجالس عزاء في غالبية المساجد والحسينيات في ظل إجراءات وقائية وأمنية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا بين صفوف المواكب.

وشهدت المدن والأحياء الشيعية إقامة مراسم عزاء وإقامة ولائم كبيرة لتوزيع المواد الغذائية على المشاركين في إحياء مراسم العزاء فيما بثت المحطات التلفزيونية والإذاعية قصة إستشهاد الإمام الحسين ورفاقه.

ورغم الدعوات التي أطلقتها وزارة الصحة والبيئة من مخاطر إحياء هذه الشعائر بسبب تفشي فيروس كورونا وتجاوز عدد الأصابات في البلاد سقف 227 ألف حالة ووفاة أكثر من 6800 شخص إلا أن هذه الشعائر أقيمت لكن بوتيرة أقل كثيرا مما كانت عليه بعد عام 2003 فضلا عن عدم مشاركة أخرين من البلاد العربية والدول الصديقة على خلفية إغلاق المنافذ البرية والجوية أمام حركة السفر إلى العراق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأستنفرت الأجهزة الأمنية في قيادات العمليات العسكرية في المدن الشيعية ونشرت قواتها في الشوارع لتأمين أجواء إحياء هذه الشعائر والسعي لتطبيق شروط السلامة وعدم حدوث حالات اختلاط وإرتداء الكمامات والقفازات للحد من فيروس كورونا.