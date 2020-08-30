رئيس الغرفة التجارية يشهد افتتاح الأكاديمية الدولية للتجميل

شهد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم السبت، عبر تطبيق "zoom"، افتتاح الأكاديمية الدولية للتجميل وفنون تصفيف الشعر، بحضور سعيد طه عضو مجلس إدارة شعبة التزيين والجمال بغرفة الإسكندرية.

وقال الوكيل، خلال كلمته، إن الأكاديمية تعد خطوة إيجابية للأمام، وستحسن من القدرة التنافسية للعاملين بهذا المجال، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستضيف بجانب العلم اكتساب الخبرة للمتدربين.

وأضاف أن الأكاديمية ستخلق مزيد من فرص العمل للشباب، ممن هم قد يكون لهم الميول للعمل بالفن والتزيين، وتصفيف الشعر، كما سترفع من مستوى المهنة، مؤكدًا أنه في النهاية سيكون للأكاديمية عائد يفيد المجتمع بصفة عامة.