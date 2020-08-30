أرواح السود مهمة: نظّمت مسيرة، فوصلتها فاتورة لتحميل الشرطة ساعات عمل إضافية

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طالبت السلطات في ولاية نيوجرسي فتاة بتحمل تكلفة عمل الشرطة ساعات إضافية، وذلك بعدما نظّمت مسيرة سلمية في إطار حركة "أرواح السود مهمة"، بحسب تقارير إعلامية.

وقالت إميلي جيل (18 عاماً) إنها نظّمت المسيرة بهدف دعم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، وتسليط الضوء على قضايا الإسكان الميسور في مجتمعها.

لكنها صدمت حين تلقت فاتورة من عمدة مقاطعة إنغلوود كليفس بنحو 2500 دولار. غير أن العمدة أخبر شبكة "سي بي إس" الإخبارية لاحقا أنه سيلغي الفاتورة.

وقالت إميلي إن الاحتجاج السلمي، الذي جرى في 25 يوليو/ تموز، استمر 90 دقيقة فقط، وشارك فيه 30 إلى 40 شخصاً.

وأضافت أنها لم تكن على دراية بأنها ستضطر لدفع رسوم بسبب تنظيم المسيرة، حتى تلقت رسالة بعد أيام تطالبها بالدفع.

وقالت لشبكة سي بي إس: "صدمت حين قرأت أنه عليّ الدفع مقابل ممارسة حقي الأول في الدستور".

وقال العمدة ماريو كرانجاك إن بوسع الإدارة المحلية فرض رسوم مقابل خدمات الشرطة في المناسبات الخاصة.

وأضاف: "دائما ما نفرض رسوما.. (في) سباق الدراجات أو سباق الجري أو أي مناسبة أخرى، حيث تستخدم الشرطة..يدفع الناس لقاء العمل ساعات إضافية".

لكنّه قال لاحقاً إنه سيلغي الفاتورة، وأنه يريد "ضمان احترام الحقوق الدستورية للجميع بشكل كامل".

وأكّد أنه لا يعارض الاحتجاج، وأنه يعمل على مكافحة مشاكل توفير الإسكان الميسور.