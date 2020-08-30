حملة لمتابعة التزام سائقي التاكسي بالعداد في مدينة الطور

شنت إدارة المرور بمحافظة جنوب سيناء، حملة ليلية بمدينة الطور، لمتابعه تشغيل العدادات بسيارات التاكسي، وحركة سير السيارات والالتزام بتعريفة المقررة، بقيادة محمود عمار مشرف المواقف بمدينة الطور.

وقال محمود عمار مشرف المواقف، إنه جارى تشديد الرقابة على سيارات التاكسي والأجرة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومحاسبة المخالفين وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من رفع بعض السائقين للأجرة .

وأكد مشرف المواقف، على تكثيف حملات الرقابة، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد لمنع استغلال المواطنين.